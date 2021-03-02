РИАМО - 2 мар. Правоохранители задержали жителя Хакасии, подозреваемого в сбыте в подмосковном Домодедове чая с наркотиками в составе, сообщается на сайте «МВД медиа».

«По версии следствия, с целью придания законности своим действиям злоумышленник организовал изготовление высококачественного упаковочного материала для чайной продукции», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что на упаковке чая обозначалось, что продукция распространяется легально и является продовольственным товаром народного потребления.

После этого подозреваемый заключил договоры с крупными интернет-магазинами для реализации этой продукции. В рамках контрольной закупки полицейские заказали две пачки чая с доставкой в пункты выдачи в Домодедове.

Экспертиза показала, что в чае содержится марихуана. По данному факту возбуждено уголовное дело. Изъяты и направлены на экспертизу около 1 тысячи упаковок такого чая.

Подозреваемый находится под стражей.