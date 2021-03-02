РИАМО - 2 мар. В столице стартовала акция «Вам, любимые», посвященная Международному женскому дню, в рамках акции 500 добровольцев и известные артисты будут дарить цветы жительницам города на вокзалах, станциях метро, бульварах, площадях и в скверах, а также в городских парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Создать праздничное настроение в городе помогут музыканты проекта «Уличный артист».

«Поздравить женщин можно уже сейчас, отправив открытку. Для этого молодежные организации Москвы установили в городе арт-объект: специальный почтовый ящик в виде сердца. До 5 марта он будет находиться на ВДНХ в районе главного входа, а 8 марта — на смотровой площадке Парка Горького. Любой желающий сможет подписать открытку, а затем опустить в стилизованный ящик. Проект поддерживает «Почта России»», - говорится в сообщении.

Уже 8 марта в 12:00 в Парке Горького начнется серия забегов, в которой участники преодолеют дистанцию с букетами тюльпанов и на финише подарят их девушкам. Присоединиться к акции может любой желающий, достаточно зарегистрироваться через приложение «Зачетная Москва».

Старт участников будет происходить каждые 25 минут, а последний забег пройдет в 16:35.

Также предприятия общепита будут продавать горячие напитки в тематических стаканчиках.

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