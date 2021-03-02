РИАМО – 2 мар. Магнитная буря произошла на Земле 1 марта, она оказалась самой сильной с начала текущего года, следующая магнитная буря ожидается 18-19 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

Магнитная буря 1 марта оказалась средней по силе. Индекс Кр, который характеризует геомагнитную активность и классифицирует геомагнитные бури (от 0 до 9), достиг 6.

«Индекс Кр представляет собой отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трехчасового интервала. Эта магнитная буря началась около 6 часов утра по московскому времени и продолжалась до полудня, и стала самой сильной с начала 2021 года», — говорится в сообщении.

В январе на Земле была зафиксирована одна магнитная буря, она произошла 26 января и была слабой. В первый шесть дней января геомагнитное поле также было слабо возмущенным.

В феврале активность Солнца значительно увеличилась. В течение 13 дней геомагнитное поле было слабо возмущенным, также произошла еще одна слабая магнитная буря.

Ожидается, что марте солнечная активность еще усилится. ​