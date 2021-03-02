РИАМО – 2 мар. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что зависимость российской экономики от американской валюты нужно снижать, но из обращения доллар не уйдет, сообщает РИА Новости.

Идею о том, чтобы сократить роль доллара в экономике России, ранее высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако, какими способами этого нужно достичь, он не уточнил.

«Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается», - сказала Матвиенко.

Кроме того, председатель Совфеда отметила, что золотовалютные резервы России гораздо меньше сейчас зависят от доллара, чем раньше. ​