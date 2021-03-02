РИАМО - 2 мар. В Подмосковье и столице с 12:00 2 марта до 12:00 4 марта объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывов ветра в 15-17 метров в секунду, также до 14:00 вторника в регионе действует предупреждение из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Липецкой и Белгородской областей.

Во вторник в Подмосковье и столице ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха поднимется до плюс пяти градусов.

Третьего марта будет облачно, местами пройдут небольшие осадки, образуется гололедица. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Ночью будет минус 2 – 0 градусов, днем — плюс 1 – плюс 3 градуса.

Четвертого марта также будет облачно, ожидаются гололедица, небольшие осадки и порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем — плюс 2 – плюс 4 градуса.