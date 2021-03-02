РИАМО - 2 мар. Человек, постоянно получающий заслуженные похвалы и комплименты, лучше защищен от депрессии и демонстрирует более высокую работоспособность, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

По словам эксперта, мотивация человека к изменению своей жизни бывает двух типов: положительная и отрицательная. В первом случае человека хвалят за успехи, что приносит ему радость и удовольствие от своей деятельности, во втором случае побуждением к действию является страх, стыд или стремление избежать наказания.

«Часто наши близкие, искренне беспокоясь о нас, используют принцип кнута, а не пряника, желая оградить нас от гипотетических неприятностей, указывают на недостатки и досадные промахи. Возможно, это и работает в короткой перспективе, однако в итоге у человека повышается уровень стресса, это может привести к выгоранию, развитию тревожных и депрессивных расстройств», - сказала Панова.

Вместе с тем поощрение, положительная оценка результатов способствуют стимуляции зон удовольствия в головном мозге, что повышает общую работоспособность и выносливость, подчеркнула психотерапевт.

«Так что делать заслуженные комплименты, замечая сильные стороны, достижения человека или даже маленькие шаги, попытки, - гораздо важнее и эффективнее, чем постоянно указывать на недостатки», - отметила Панова.

По ее словам, самым близким людям необходимо делать комплименты просто так.

«Каждому человеку для внутреннего равновесия очень важно безусловное принятие и любовь. И даже в период неудач по-настоящему близкие люди найдут добрые слова, чтобы поддержать, приободрить и вернуть человеку уверенность в себе. Не скупитесь на добрые слова и когда человек заслуживает это, и когда он терпит неудачи, ведь это поможет ему вернуть веру в успех», - добавила психотерапевт.

Она отметила, что несколько теплых слов могут спасти человека от отчаяния и помочь ему почувствовать себя нужным и любимым.