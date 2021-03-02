РИАМО - 2 мар. Для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов стали доступны новые темы на портале «Наш город», в числе которых «Торговля и реклама», «Городская территория» и «Государственные учреждения», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в разделе «Торговля и реклама» жители могут пожаловаться на завышенные цены на лекарства или отсутствие противовирусных препаратов, а в категории «Городская территория» можно сообщить о мусоре на улицах, грязных указателях.

«Больше всего тем для жителей ТиНАО появилось в категории «Государственные учреждения». Теперь они могут оставить сообщение о повреждениях асфальта, неисправности освещения, а также о подтоплении и опасно выступающих элементах конструкций на территориях госучреждений. Кроме того, в эту категорию добавлены 18 тем, касающихся работы поликлиник», - говорится в сообщении.

Чтобы подать жалобу, нужно авторизоваться на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении «Наш город». Затем нужно выбрать тему, объект, описать проблему, а также приложить фотографию.

Подключение поселений ТиНАО к порталу «Наш город» завершилось осенью прошлого года. Работа над порталом продолжается, а категории будут расширены.​

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