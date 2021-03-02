РИАМО - 2 мар. Индекс промышленного производства в Москве за январь увеличился на 7,9% по сравнению с январем 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Основным драйвером роста стало развитие обрабатывающей промышленности, по сравнению с январем прошлого года объем увеличился на 2,7%. Наиболее заметно — в три раза — выросли объемы выпуска готовых металлических изделий, используемых при производстве строительных металлических конструкций и каркасов», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что рост объясняется реализацией масштабной программы реновации и ряда крупных инфраструктурных проектов в городе.

Высокий рост отмечен в производстве электронных и оптических изделий – в 2,8 раза. В 3,4 раза увеличился выпуск инструментов для проведения лабораторных анализов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что объем производства лекарственных средств вырос в 2,1 раза, что связанно с увеличением выпуска препаратов на 71,7%.

«В 2,1 раза увеличился объем производства бумаги и бумажных изделий, в том числе на 9,5% — выпуск ящиков и коробок из гофрированной бумаги и картона», - добавил Прохоров.

Кроме того, из-за удаленного режима работы и учебы и связанного с этим увеличения нагрузки на трафик произошел рост объемов выпуска электрического оборудования на 41,5%, а производство электрических проводников выросло в 4,7 раза.

«Важную роль в смягчении последствий пандемии для столичных компаний сыграло стимулирование городом инвестиционной активности и сохранение ранее принятых инвестиционных программ. Бизнесу предлагается целая система мер поддержки, направленная на сохранение положительных темпов роста промышленных производств и развития предприятий», - отметила директор городского агентства управления инвестициями Светлана Ганеева. ​