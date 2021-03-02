РИАМО - 2 мар. Утром во вторник общая длина пробок на столичных дорогах составляет 86 километров, загруженность движения – четыре балла, к вечеру ожидаются восьмибалльные пробки, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Движение в центр затруднено на Волгоградском проспекте, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов.

«Нормально едут: Кутузовский проспект, Ленинградский проспект, Звенигородское шоссе», - говорится в сообщении

Пробки образовались на проспекте Маршала Жукова в центр. Сразу за выездом с Крылатской улицы в сторону Живописного моста в средней полосе сломался микроавтобус. Также заторы наблюдаются на Новорижском шоссе.

Длина заторов – 86 километров.