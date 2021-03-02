РИАМО - 2 мар. Пожар площадью 330 квадратных метров произошел минувшей ночью в нежилом здании, расположенном в деревне Юрлово городского округа Солнечногорск, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Информация о пожаре поступила в 02:21, пожар удалось локализовать в 04:30.
«На момент прибытия первого подразделения наблюдалось горение нежилого двухэтажного деревянно-щитового здания по всей площади – 330 квадратных метров», - говорится в сообщении.
Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось в 05:13.
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