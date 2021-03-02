РИАМО - 2 мар. В квартире дома на Саларьевской улице произошел пожар, возгорание удалось потушить, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре по адресу: Саларьевская улица, дом 14, корпус 3, поступило в МЧС в 21:36 1 марта.

«Происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров в квартире на третьем этаже. Принятыми мерами возгорание в 21:59 ликвидировано», — говорится в сообщении.

Люди самостоятельно покинули здание до приезда пожарных.

Сведений о пострадавших не поступало.