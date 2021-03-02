РИАМО - 2 мар. Столичное правительство в прошлом году в девять раз повысило объем финансовой поддержки технологических компаний, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В 2020 году город значительно увеличил объем финансовой поддержки бизнеса: появилось шесть новых субсидий, была запущена программа льготного кредитования. Если говорить именно о технологических компаниях, общий размер выплат, одобренных им за прошлый год, составил почти 1,2 миллиарда рублей», — сказала заммэра города - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Активнее всего предоставляемой столицей финансовой помощью пользовались резиденты технопарков и участники Московского инновационного кластера (МИК).

Так, в минувшем году им одобрили 434 миллиона рублей на компенсацию части затрат на лизинг, кредит или покупку необходимого оборудования и на выплату процентов по кредитам на развитие компаний.

Также участники МИК с помощью финансовой поддержки могут возместить часть расходов на создание новой или модернизацию готовой разработки. Субсидию могут дать на разработку документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и так далее. В прошлом году на данные цели было одобрено свыше 295 миллионов рублей.

Еще технологические компании столицы в минувшем году много раз обращались за возмещением части расходов на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда.

Технологические компании Москвы еще могут получить «экспортный кешбэк». Тогда предприятия при исполнении экспортного контракта могут получить грант в размере 10% от выручки по нему, но не более 10 миллионов рублей.

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