РИАМО - 2 мар. Специалисты проведут капитальный ремонт дома персидского торговца на Старой Басманной улице, объекту 119 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом находится по адресу: Старая Басманная улица, дом 15, строение 2.

«Специалисты разрабатывают проектную документацию. И хотя дом не является архитектурным памятником, все работы будут проведены с особой бережностью и тщательностью. Планируется привести в порядок фасады, подъезды, отремонтировать крышу, обновить устаревшие инженерные коммуникации — сети водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения», — сказал заместитель генерального директора фонда капитального ремонта Илья Байдужий.

Фасады здания выполнены в голландском стиле. Их украшают узоры, женские маски и барочные картуши с орнаментальной окантовкой. Существует легенда, что над домом также работал шотландец Карл Маккензен. ​