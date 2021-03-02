РИАМО - 2 мар. Заявление в полицию готовят по поводу съемок опасного постановочного видео на столичной дороге, в съемках приняли участие три Mercedes Gelandewagen, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С помощью камер мы нашли этих «автомобилистов», которые снимали опасное постановочное видео — чтобы побыстрее залететь в рекомендации», - говорится в сообщении.

В ролике, опубликованном в TikTok, показано, как три черных внедорожника едут в ряд по проспекту. Из крайнего правого автомобиля высыпают конфетти.

Столичным водителям еще раз напомнили об опасности хулиганства за рулем.