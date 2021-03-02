РИАМО - 2 мар. Во вторник в Подмосковье и столице ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха поднимется до плюс пяти градусов, такая погода может вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве — от плюс 3 до плюс 5 градусов, по области 0 – 5 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Синоптики добавляют, что у лиц, остро реагирующих на изменения погодных условий, колебания температуры, понижение атмосферного давления, могут начаться проблемы со здоровьем.

Чтобы избежать серьезных осложнений и ухудшения самочувствия, следует строго придерживаться профилактических и лечебных рекомендаций врача.