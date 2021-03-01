РИАМО - 1 мар. После испытаний морозами зимой организм нуждается в подзарядке, лучше всего поможет дополнительная порция витаминов, которую можно получить с помощью овощей и фруктов, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Употребляйте больше свежих фруктов и овощей – из них мы получаем аскорбиновую и фолиевую кислоту, а также каротин. Кстати, такая диета поможет не только набраться сил, но и похудеть и нейтрализовать последствия зимнего увлечения сладостями. Да, быстрые углеводы умеют повышать настроение, но при этом они приносят вялость», - говорится в сообщении.

Также рекомендуется разнообразить свой рацион, не стоит употреблять однообразную пищу и полуфабрикаты. Следует есть мясо, печень, почки, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, крупы.

Если отмечается упадок сил, то нужно ежедневно гулять на улице. Также можно поддерживать достаточный уровень витамина D в организме с помощью пищевых добавок и питания. Он содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия, печень трески), продуктах из коровьего молока и яичных желтках.

Для поддержания организма следует делать массаж активных точек лица, он поможет укрепить иммунитет и лучше усваивать витаминные добавки. Кроме того, следует побольше двигаться, например делать несколько приседаний у открытого окна или прогуляться по улице.

«Если с утра вы чувствуете себя недостаточно бодро и буквально спите на ходу – попробуйте принимать контрастный душ. Для начала чередуйте теплую и прохладную воду два раза», - добавляется в материале.

Начинать контрастный душ нужно сверху, но если у человека часто бывает повышенное давление, то обливание следует начинать с ног, постепенно поднимая душ все выше.

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