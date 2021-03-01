РИАМО - 15 фев. За год 40 тысячам людей помогли сотрудники центра обеспечения мобильности пассажиров, они помогают маломобильным гражданам в метро и наземном транспорте, говорится в сообщении пресс-службы ЦОМП.

«Только в метро в прошлом году помогли 40 тысячам людей, 12,5% из которых потом продолжили свой путь, например, до реабилитационного центра «Всероссийское общество слепых», – говорится в сообщении.

В этом году центр расширяется, что означает еще больше помощи, доступности и безопасности для горожан.

Работники ЦОМП помогают маломобильным пассажирам добраться до нужного места с помощью общественного наземного или подземного транспорта. Они провожают пассажиров в течение всего пути, даже если их остановка находится далеко от метро.

Центр обеспечения мобильности пассажиров появился в столичной подземке в 2013 году. Сопровождение маломобильных пассажиров осуществляется по всему маршруту следования.

Оформить заявку на сопровождение можно по телефонам: 8-495-622-73-41 и 8-800-250-73-41. Также заявки принимаются в мобильном приложении «Метро Москвы» на сайте городской подземки. Обслуживание маломобильных пассажиров проводится с 05:30 до 01:00.

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