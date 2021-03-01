РИАМО - 1 мар. В Московской области подписали договор с АО «Альфа-Банк», в рамках которого планируется предоставить 250 льготных кредитов на «Семейную ипотеку» в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
«Семейная ипотека» позволяет суммировать федеральные и региональные льготы. Гражданин может купить в Подмосковье квартиру под 6,5% годовых, и уже от этого процента отнять 3 пункта по губернаторской программе. Также при участии в программе возможно использование средств материнского капитала за первенца (466 617 рублей) в качестве первоначального взноса.
Программа подходит для семей, в которых с 1 января 2020 года родился первенец. Родители должны быть гражданами РФ, при этом один из них иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Также место рождения и регистрации ребенка должны быть непосредственно в Подмосковье.
Еще одно значимое условие - наличие на территории РФ в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 квадратных метров на человека.
Программа «Семейная ипотека» в Подмосковье будет действовать до 2022 года>>
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