РИАМО - 1 мар. В Московской области подписали договор с АО «Альфа-Банк», в рамках которого планируется предоставить 250 льготных кредитов на «Семейную ипотеку» в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Семейная ипотека» позволяет суммировать федеральные и региональные льготы. Гражданин может купить в Подмосковье квартиру под 6,5% годовых, и уже от этого процента отнять 3 пункта по губернаторской программе. Также при участии в программе возможно использование средств материнского капитала за первенца (466 617 рублей) в качестве первоначального взноса.

«На данный момент по программе подано 442 заявки, среди которых одобрено – 236, заключено 53 договора на сумму более 200 миллионов рублей. Семьи могут приобрести квартиры на первичном рынке. Стратегическим партнером программы выступает АО «Банк ДОМ.РФ». Также в этом году к нам присоединился АО «Альфа-Банк». Программа продолжит свое действие до 2022 года включительно», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Программа подходит для семей, в которых с 1 января 2020 года родился первенец. Родители должны быть гражданами РФ, при этом один из них иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Также место рождения и регистрации ребенка должны быть непосредственно в Подмосковье.

Еще одно значимое условие - наличие на территории РФ в собственности всех членов семьи жилых помещений общей площадью не более 18 квадратных метров на человека.

Программа «Семейная ипотека» в Подмосковье будет действовать до 2022 года>>