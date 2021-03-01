РИАМО - 1 мар. Компания ООО «Любаново» незаконно размещала отходы на территории отработанного карьера площадью более 20 тысяч квадратных метров, ее оштрафовали, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Нелегальное размещение вблизи деревни Любаново шло в особо крупных размерах. Площадь свалки превысила 20 тысяч квадратных метров. Учитывая это, на компанию наложен штраф в размере 350 тысяч рублей», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что сейчас решается вопрос о возмещении вреда, нанесенного почвам. В отработанном карьере фирма складывала грунты, строительные отходы, металлолом и древесину.

Наро-Фоминский округ находится под особым контролем Минэкологии, потому что там не прекращаются попытки незаконного захоронения отходов уже несколько лет. За последние два года инспекторы пресекали попытки организации свалок около деревни Мякишево и поселка Калининец. Две компании-нарушителя привлекли к административной ответственности.