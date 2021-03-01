РИАМО - 1 мар. Запущен новый онлайн-сервис, который позволяет подавать заявки на выездное обслуживание по всей стране, говорится в сообщении пресс-службы Кадастровой палаты по Московской области.
Сервис обладает понятным интерфейсом и содержит удобные и функциональные инструменты для работы пользователей. Воспользоваться услугой могут граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели из всех регионов страны.
Владельцы личного кабинета будут иметь ряд преимуществ, среди которых возможность получения уведомления о подтверждении принятия заявки и ее оплаты, изменения или отмены созданной заявки.
«Для получения услуг по выездному обслуживанию предусмотрены льготные условия. Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, являющимися владельцами недвижимости, услуги выезда предоставляются бесплатно», - добавила Шмелева.
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