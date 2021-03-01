РИАМО - 1 мар. Количество волонтеров в Московской области, желающих участвовать в организации голосования по общероссийскому проекту благоустройства, составило 745 человек на 1 марта, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

С 26 апреля по 30 мая на сайте федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» пройдет голосование по выбору общественных пространств, которые благоустроят в следующем году.

«Одна из важнейших задач - это привлечение жителей к участию в голосовании и выборе пространств для благоустройства. Особенно важно вовлечь молодежь. Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться. Ведь именно жители видят и чувствуют свой город изнутри, знают, чего не хватает, а что придает значимость», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Регистрация волонтеров продлится до 22 марта.

Активисты будут информировать о проектах, которые выносятся на обсуждение, помогать зарегистрироваться на региональной онлайн-платформе федерального проекта или проголосовать по номеру телефона.

Принять участие в голосовании может любой гражданин России старше 14 лет лет. Можно выбрать одну из предложенных территорий или проголосовать за дизайн-проект уже выбранного пространства. Среди объектов благоустройства парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.

По результатам голосования территории занесут в перечень благоустройства на 2022 год.