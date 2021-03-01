РИАМО - 1 мар. Автобусы «Мострансавто» перевезли более 600 подмосковных школьников и сопровождающих их лиц 28 февраля в учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот» в Одинцовском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Перевозчик задействовал 16 автобусов большого класса из разных филиалов компании. В центр «Авангард» приехали школьники из Солнечногорска, Подольска, Коломны и других городов Подмосковья.

«Все транспортные средства в соответствии с государственными стандартами детских перевозок были оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами», - говорится в сообщении.

Специалисты проверили все системы, влияющие на безопасность и комфорт пассажиров. Водителям дополнительно рассказали о работе на маршрутах и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

В учебно-методическом центре «Авангард» юноши пройдут огневую, тактическую, медицинскую и физическую подготовки, примут участие в эстафетах. Также в центре существует возможность моделировать условия военных наступлений с помощью VR-технологий.