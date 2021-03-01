РИАМО - 1 мар. Дрессировщик, основатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал, что пушистым артистам дали немного валерьянки в честь Дня кошек, передает Федеральное агентство новостей.

«Мы уже рюмочку валерьянки кошкам налили, капельку дали», — сказал Куклачев.

Он также добавил, что кошки полностью обеспечивались всем необходимым в период пандемии коронавируса, несмотря на отсутствие выступлений. А еще они скучали без зрителей и аплодисментов.

«Кошкам это печально. Они любят зрителей, аплодисменты и смех детей. Когда открыли театры, они радовались и прыгали» - уточнил дрессировщик.

Первого марта в России отмечается День кошек.