РИАМО - 1 мар. Реставраторы приведут в порядок бюст Пушкина, который находится у дома 40 по улице Бауманской в столице, работы запланированы на 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Бюст был установлен в 1967 году. Над его созданием трудились скульптор Е.Ф. Белашова и архитектор Ю.О. Соколов.

«Бронзовый бюст Александра Сергеевича Пушкина в сквере у школы, названной в его честь, нуждается в проведении реставрационных работ. Главная отличительная особенность этого монумента заключается в том, что поэт изображен еще совсем юным. В настоящий момент эксперты детально изучают проект работ по сохранению», - сказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

По его словам, если документация проекта реставрации будет отвечать всем критериям, то после ее согласования и получения разрешения можно будет приступать к работам.

Для разработки документации для реставрации бюста поэта специалисты провели библиографические и историко-архивные исследования, а еще изучили все особенности данного монумента. Работы по реставрации бюста Пушкину будет контролировать Мосгорнаследие.