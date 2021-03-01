РИАМО - 1 мар. Свыше 1,6 тысячи жалоб на действия кибермошенников направили жители Москвы и Московской области в Центробанк в прошлом году, чаще всего преступники списывали деньги с банковских карт, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО.

«При этом жители Москвы пожаловались на подобных мошенников более 1,1 тысячи раз, а Подмосковья - порядка 500 раз. В поисках новых жертв злоумышленники постоянно расширяют свой арсенал уловок: участились случаи, когда они обзванивают клиентов банков и сообщают, что по заявлению Банка России в их отношении возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

Но банк не подает заявление в полицию без согласия клиента. Раскрывать персональные данные нельзя в любом случае. Также, чтобы замести следы, преступники просят снять деньги со счета и перевести им через банкомат другого банка.

На компании, работающие на финансовом рынке без лицензии, поступило 994 жалобы. Две трети этих компаний представлялись иностранными форекс-дилерами и не смогли вернуть вложенные деньги.

Жители региона стали чаще жаловаться на навязывание дополнительных услуг в банках. Также многим продали не те финансовые продукты, за которыми они обращались. Без собственного ведома люди становились владельцами полисов накопительного и инвестиционного страхования жизни. Центробанк рекомендовал не предлагать подобные услуги начинающим клиентам.

Всего из Москвы и области в Центробанк поступило около 64,4 тысячи жалоб в 2020 году. Три четверти всех обращений касались сложностей во взаимоотношениях с банками. Около 22% всех обращений были по вопросам реструктуризации кредитов, кредитных каникул и других мер поддержки граждан и бизнеса в связи с коронавирусом.

На микрофинансовые организации пожаловались 8% граждан. Жалобы на грубое взыскание просроченных задолженностей снизились вдвое.

Около 6% заявлений были посвящены страховым компаниям. Жалоб на ОСАГО стало меньше из-за снижения трафика во время пандемии.

Направить жалобу на работу финансовой организации можно на сайте Банка России. Также можно получить консультацию в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

Дополнительная защита персональных данных начала действовать в РФ>>