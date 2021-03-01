РИАМО - 1 мар. Инспекторы проверили строительство жилого дома ЖК «Светолюбово» в микрорайоне Заветы Ильича на улице Степана Разина в Пушкине, были найдены нарушения в оформлении документации, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

«На сегодняшний день в ходе проверки были выявлены ряд нарушений, среди них требования проектной документации и ведение исполнительной документации и другие», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он подчеркнул, что устранить нарушения застройщик должен до 4 марта. Если этого не произойдет, то в отношении компании будут приняты меры административного воздействия.

Застройщиком 16-этажного жилого дома выступает ООО «СЗ «Мое жилище»», а подрядчиком - ООО «Центрстройсервис». Здание рассчитано более чем на 500 квартир.