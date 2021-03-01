РИАМО - 1 мар. Экономист Евгений Коган рассказал, что есть тонкости инвестирования в паевые фонды, но этот способ инвестирования вполне подходит для неквалифицированных инвесторов, сообщает Nation News.
Он уточнил, что в РФ сейчас есть проблемы в инвестировании паевых фондов из-за неликвидности части активов.
По его словам, если вложить в фонды, которые инвестируют в гособлигации, облигации крупных корпораций, ликвидные активы, то никаких проблем не будет.
Он уточнил, что минимальный размер вклада в паевые инвестиционные фонды может быть небольшим – 1-5 тысяч рублей. Он пояснил, что при вкладывании в открытые площадки нет серьезных ограничений.
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