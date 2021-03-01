РИАМО - 1 мар. Экономист Евгений Коган рассказал, что есть тонкости инвестирования в паевые фонды, но этот способ инвестирования вполне подходит для неквалифицированных инвесторов, сообщает Nation News.

Он уточнил, что в РФ сейчас есть проблемы в инвестировании паевых фондов из-за неликвидности части активов.

«В прошлом «забеге», когда в России бурлил фондовый рынок, очень много паевых фондов оказались ловушками для инвесторов, и мы помним очень много судебных тяжб вокруг этого. Этого было достаточно, чтобы понять, что в составе площадок есть достаточно много неликвидных и достаточно токсичных активов. Вот это проблема, потому что неквалифицированный инвестор с трудом может изучить, что именно находится в составе паевых фондов», — отметил Коган.

По его словам, если вложить в фонды, которые инвестируют в гособлигации, облигации крупных корпораций, ликвидные активы, то никаких проблем не будет.

Он уточнил, что минимальный размер вклада в паевые инвестиционные фонды может быть небольшим – 1-5 тысяч рублей. Он пояснил, что при вкладывании в открытые площадки нет серьезных ограничений.

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