РИАМО - 1 мар. В связи с переходами температурного режима через 0 градусов весной на подмосковных дорогах возможно образование гололедицы и подтоплений, с которыми будут бороться специальными средствами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий в весенний период будет осуществляться ежедневная противогололедная обработка более 4,6 тысячи километров опасных участков дорог — крутых виражей, спусков, подъемов, мостов. Особое внимание уделят тротуарам и остановкам общественного транспорта», — сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она добавила, что за местами возможных подтоплений, которых в регионе насчитывается свыше 160, будет вестись контроль. Если же подтопление возникнет – на ликвидацию его последствий может выйти порядка 400 единиц техники.

Для предотвращения гололедицы на опасных участках дорожные службы будут обрабатывать трассы противогололедными материалами каждый день. Аналогичные работы проведут на тротуарах и останоках общественного транспорта в ночное время.



Резкая смена температуры поспособствовала образованию ям на дорогах, поломок линий наружного освещения, а также светофоров. Ямы на дорогах ликвидируют круглый год. Так, с начала 2021 года количество устраненных ям составило 10,3 тысячи единиц.