РИАМО - 1 мар. В связи с переходами температурного режима через 0 градусов весной на подмосковных дорогах возможно образование гололедицы и подтоплений, с которыми будут бороться специальными средствами, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Она добавила, что за местами возможных подтоплений, которых в регионе насчитывается свыше 160, будет вестись контроль. Если же подтопление возникнет – на ликвидацию его последствий может выйти порядка 400 единиц техники.
Для предотвращения гололедицы на опасных участках дорожные службы будут обрабатывать трассы противогололедными материалами каждый день. Аналогичные работы проведут на тротуарах и останоках общественного транспорта в ночное время.
Резкая смена температуры поспособствовала образованию ям на дорогах, поломок линий наружного освещения, а также светофоров. Ямы на дорогах ликвидируют круглый год. Так, с начала 2021 года количество устраненных ям составило 10,3 тысячи единиц.
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