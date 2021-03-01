РИАМО - 1 мар. Чертановский районный суд Москвы приговорил 33-летнего москвича Дмитрия Пономаренко к 6,5 годам колонии строгого режима за незаконное лишение свободы двух мужчин, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

«Установлено, что в период с апреля 2015 года до 16 апреля 2016 года на территории Москвы Пономаренко вступил с другими злоумышленниками в преступный сговор, направленный на похищение и незаконное лишение свободы лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, под видом оказания последним медицинской помощи в реабилитационных центрах», - говорится в сообщении.

Вместе с сообщниками Пономаренко похитил двух мужчин, страдающих зависимостью. Их насильно удерживали в различных квартирах Москвы.

По пункту «а» второй части 126 статьи УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору) суд приговорил Пономаренко к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режим. Приговор не вступил в законную силу. Другие члены преступной группы осуждены ранее.