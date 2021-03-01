РИАМО - 1 мар. С июня прошлого года в Подмосковье в реабилитационном отделении Детского клинического многопрофильного центра, где проходят реабилитацию дети, которые переболели Covid-19, удалось помочь 597 несовершеннолетним, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«К нам на реабилитацию поступают дети в возрасте от 3 до 14 лет из всех округов Подмосковья. Для каждого подбирается индивидуальная программа. В основе - особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру», - сказала главный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

Она добавила, что специальные упражнения дают возможность изменить функциональную емкость легких и иные параметры газообмена. Они же улучшают кровоснабжение, помогают ребенку восстановить правильное дыхание. Помимо этого, дети посещают соляную пещеру, проходят кинезиотерапию, лечебный массаж и другие процедуры.

Направление на реабилитацию выдает лечащий врач-педиатр. Это происходит после того, как ребенок переболел Covid-19 и исходя из медицинских показаний. Так, специалист готовит необходимые документы и направляет их в электронном виде в санаторно-курортный отдел центра.

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