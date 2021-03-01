РИАМО - 1 мар. Велосипедный маршрут планируют провести между жилыми кварталами на улице Гжатская в Можайском районе на западе столицы и Аминьевским шоссе в долине реки Сетуни, дорога позволит добираться до будущей станции метро «Давыдково» за 5 минут на велосипеде и за 15 минут пешком, говорится в сообщении пресс-службы комитета архитектуры и градостроительства города Москвы.
В рамках благоустройства в долине реки Сетуни создадут разветвленную сеть удобных прогулочных и экскурсионных маршрутов, реконструируют пешеходные мосты через реку. Также в этой зоне установят освещение, смотровые балконы и систему навигации.
При этом Гжатскую улицу реконструируют и продлят до жилого комплекса. В районе построят новый внутриквартальный проезд. По нему пустят автобусы и сделают остановки.
Общественные слушания по благоустройству территории пройдут с 17 февраля по 2 марта 2021 года. Внести предложения и задать вопросы можно будет на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».
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