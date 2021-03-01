РИАМО - 1 мар. Велосипедный маршрут планируют провести между жилыми кварталами на улице Гжатская в Можайском районе на западе столицы и Аминьевским шоссе в долине реки Сетуни, дорога позволит добираться до будущей станции метро «Давыдково» за 5 минут на велосипеде и за 15 минут пешком, говорится в сообщении пресс-службы комитета архитектуры и градостроительства города Москвы.

«Проектом также предусмотрена организация площадок для активного отдыха, что особенно популярно у жителей столицы. Благоустроенные зоны на открытом воздухе все больше привлекают внимание москвичей, а город стремится их развивать. Протяженность велодорожек составит около 1,7 тысячи метров», - сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

В рамках благоустройства в долине реки Сетуни создадут разветвленную сеть удобных прогулочных и экскурсионных маршрутов, реконструируют пешеходные мосты через реку. Также в этой зоне установят освещение, смотровые балконы и систему навигации.

При этом Гжатскую улицу реконструируют и продлят до жилого комплекса. В районе построят новый внутриквартальный проезд. По нему пустят автобусы и сделают остановки.

Общественные слушания по благоустройству территории пройдут с 17 февраля по 2 марта 2021 года. Внести предложения и задать вопросы можно будет на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения».