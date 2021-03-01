РИАМО - 1 мар. Следователи завершили работу над уголовным делом в отношении заведующей отделением ГАУ СО МО «Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслуживания населения», материалы о троекратном присвоении с использованием служебного положения направлены в суд, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

С марта по сентябрь она получала деньги от мужчины, который платил их социальному центру за уход за его матерью. Заведующая присваивала средства себе и тратила их по своему усмотрению.

«Данные преступные действия повлекли за собой причинение материального ущерба учреждению на общую сумму более 94 тысяч рублей, который был добровольно возмещен обвиняемой», - говорится в сообщении.

Следователь допросил свидетелей, изучил документацию финансово-хозяйственной деятельности организации, а также выполнил другие следственные и процессуальные действия.

Против женщины ведется уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения – 3 эпизода). Дело с собранными доказательствами направлено в Орехово-Зуевский городской суд для рассмотрения по существу.