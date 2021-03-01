РИАМО - 1 мар. Карту трендов и возможностей для Москвы-2050 создадут в рамках форсайт-проекта, в котором поучаствуют специалисты Москомархитектуры, института Генплана Москвы и более 50 приглашенных экспертов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Куратором программы станет председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, куратор архитектурно-градостроительной секции – главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

«Будущее столицы во многом зависит от того, как мы сформулируем тот образ и те ценности, которые хотим видеть несколько десятилетий спустя. Участие в форсайт-проекте признанных экспертов поможет решить данную задачу на визионерском уровне», – сказала Княжевская.

По ее словам, время разработки нового стратегического документа постепенно приближается. Так что сейчас лучший момент осмыслить дальнейшие перспективы.

В рамках программы проекта состоятся такие сессии, как «Горожанин и его новые ценности», «Новые вызовы и технологии в городе» и «Градостроительство: ответы новому». По их итогу создадут карту, на которой будут отражены тренды и возможности для Москвы, а также книга «Москва-2050. Вызовы будущего».

«Мы можем подходить к развитию городов не только с точки зрения реакции на уже случившееся, но получаем возможность заранее проанализировать ситуацию. Результатом этих сессий могут стать концепции, при которых ряда проблем можно будет избежать. Какой именно будет Москва через почти 30 лет, мы можем представить только примерно», – отметил Кузнецов.

Он добавил, что уже сейчас можно увидеть тренды, которые могут быть жизнеспособными и актуальными на протяжении этого времени.

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