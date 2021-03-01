РИАМО - 1 мар. Введен в эксплуатацию новый цех для производства пельменей, котлет и мясного фарша площадью 1,5 тысячи квадратных метров в рамках развития «Технопарка «Родники» в Раменском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объем инвестиций в проект ООО «СТ Горки» на этапе строительства составил 100 миллионов рублей. Планируется создание 50 рабочих мест», - говорится в сообщении.

Новый корпус позволит непрерывно производить и сразу складировать продукцию для хранения.

Мультитемпературный логистический комплекс класса А «Технопарк «Родники» открылся в 2017 году. Его общая площадь составляет 8,5 тысячи квадратных метров.

Основными резидентами комплекса являются АО «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» (фермерские продукты Кубани), ООО «ТД Айсберри» (вологодское мороженое), группа компаний «Куриный дом».