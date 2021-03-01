РИАМО - 1 мар. Семейный врач Алексей Добровольский отметил, что существует два способа создания коллективного иммунитета для полной победы над Covid-19 - переболеть и вакцинироваться, сообщает Nation News.

«Чем больше людей вакцинировать, тем быстрее прекратится распространение этого вируса. 70% иммунизированных — это прослойка, которая останавливает распространение вируса от человека к человеку. Я сторонник вакцинации», — подчеркнул Добровольский.

Он высказал уверенность, что благодаря вакцинам и антибиотикам человечество стало жить дольше. В любом случае, иммунитет у привившихся будет до следующего года.

На сегодняшний день в РФ было зарегистрировано 4 257 650 случаев коронавирусной инфекции, скончались 86 455 пациентов, выздоровели 3 823 074 человека.

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Текстовая трансляция

1 МАРТА

- В России испытывают уникальный препарат от коронавируса «Мир‑19». Препарат будет поражать вирус и предотвращать его самые тяжелые формы.

- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.