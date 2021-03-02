РИАМО - 2 мар. В столичном доме кино во вторник состоится церемония прощания с художником-постановщиком мультфильмов «Винни-Пух» и «Фильм, фильм, фильм» Владимиром Зуйковым.

Заслуженный художник РСФСР умер на 87-м году жизни. Церемония прощания начнется в 12:00.

Зуйков родился в 1935 году. Он закончил Московский педагогический институт имени Потемкина. Будущий художник-постановщик сначала работал в школе, издательствах, журналах и газетах.

В 1967 году Зуйков стал художником-постановщиком «Союзмультфильма».

Он принимал участие в создании более 30 мультфильмов. Самыми известными из них считаются «Фильм, фильм, фильм», «Кот, который умел петь», трилогия про Винни-Пуха, а также «Икар и мудрецы». Кроме того, он работал над одним из выпусков киножурнала «Фитиль».​