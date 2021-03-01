РИАМО - 1 мар. В вентиляции дома 11, строение 3, по улице Грузинский Вал в столице потушили возгорание, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В вентиляционном коробе произошло возгорание жировых отложений на площади 5 погонных метров», - говорится в сообщении.

Возгорание локализовали в 19:26, а в 19:35 полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных сил.