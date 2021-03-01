РИАМО - 1 мар. При пожаре в квартире на улице Свердлова в Подольске пострадал один человек, в настоящий момент возгорание ликвидировали, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Привлекаемые силы и средства: четыре единицы техники, 15 человек», - говорится в сообщении.

О возгорании пожарным сообщили в 18:07. Огонь вспыхнул в доме 35/20 на улице Свердлова. В 18:50 пожар ликвидирован.

При пожаре следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости нужно обращаться в ГУ МЧС России по региону по телефону доверия: 8 (498) 505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.