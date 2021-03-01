РИАМО - 1 мар. Станцию Большой кольцевой линии метрополитена «Мичуринский проспект» украсят китайские орнаменты, она будет располагаться вдоль улицы Удальцова, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Эстетика павильонов минималистична: здесь преобладают прямые линии и геометрические формы. Отделка фасадов будет выполнена из металлических панелей в сочетании с витражными конструкциями», - говорится в сообщении.
На данный момент на станции монолитные конструкци сделаны на 83%. Строители уложили более 25 тысяч кубометров бетона.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева, уже начались отделочные работы пассажирской зоны платформы станции и служебных помещений.
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