РИАМО - 1 мар. Станцию Большой кольцевой линии метрополитена «Мичуринский проспект» украсят китайские орнаменты, она будет располагаться вдоль улицы Удальцова, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Эстетика павильонов минималистична: здесь преобладают прямые линии и геометрические формы. Отделка фасадов будет выполнена из металлических панелей в сочетании с витражными конструкциями», - говорится в сообщении.

На данный момент на станции монолитные конструкци сделаны на 83%. Строители уложили более 25 тысяч кубометров бетона.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарева, уже начались отделочные работы пассажирской зоны платформы станции и служебных помещений.

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