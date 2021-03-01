РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Две серебряные медали завоевали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец на первенстве Центрального федерального округа по греко-римской борьбе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнование прошло в Воронеже. Свои навыки в греко-римской борьбе продемонстрировали около 150 сильнейших спортсменов.

«Воспитанники СШОР Люберец Олег Петров (весовая категория 55 килограммов) и Кирилл Ветрук (весовая категория 60 килограммов) стали призерами первенства Центрального федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 24 лет. Люберчане завоевали две серебряные медали», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что люберецкие борцы готовятся к выступлению на первенстве России, которое состоится в апреле.