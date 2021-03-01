РИАМО - 1 мар. Акция «Неделя книги» пройдет с 3 по 7 марта на смотровой площадке PANORAMA360 на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», гости мероприятия смогут озвучить книгу и попробовать мороженое с «литературным» вкусом, сообщили РИАМО в пресс-службе PANORAMA360.

«В рамках мероприятия в PANORAMA360 будет работать аудиобудка проекта «ЛитРес: Чтец» с профессиональным звукозаписывающим оборудованием, где каждый посетитель сможет озвучить отрывок из книги», - говорится в сообщении.

Среди всех чтецов выберут лучших и пригласят их озвучивать книги на постоянной основе.

Кроме того, гости «Недели книги» смогут дегустировать шоколад и мороженое с «литературными» вкусами в неограниченном количестве. Например, можно будет попробовать сладости «Анна Крем-Брюленина» и «Клюквинзон Крузо».

Также в рамках «Недели книги» 4 марта состоится встреча с Айзой Долматовой. Популярная телеведущая и бизнесвумен представит гостям свою первую аудиокнигу - Долматова озвучила рассказ Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Странная история Бенджамина Баттона». 5 марта гостей ждет публичное обсуждение темы: «Что читают молодые взрослые? Young adult: вчера, сегодня, завтра».

Кроме того, 6 марта участники проекта «ЛитРес: Чтец» поделятся секретами мастерства профессиональных чтецов, а главный редактор книжного сервиса по подписке MyBook Екатерина Писарева расскажет о трендах современной литературы.

В этот же день издательская платформа для независимых авторов «ЛитРес: Самиздат» проведет мастер-класс о том, как написать и издать собственную книгу.