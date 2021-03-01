РИАМО - 1 мар. Пассажиры, которые бесконтактно оплатят проход в метро или на МЦК смартфоном на базе Android с помощью системы Mir Pay или Samsung Pay, к которому привязана карта «Мир», получат скидку 20 рублей на каждую поездку, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Таким образом, стоимость поездки составит 26 рублей.

«Сначала система спишет с карты полную стоимость поездки, а через несколько минут сумма скидки вернется на ваш счет», - говорится в сообщении.

А скидку 10 рублей можно получить при бесконтактной оплате банковской картой «Мир» на турникете подземки или МЦК. Стоимость поездки составит 36 рублей.

Данная акция пройдет с 1 марта до 30 июня 2021 года.

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