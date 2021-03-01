РИАМО - 1 мар. Музей «Новый Иерусалим», который находится в городском округе Истра, вошел в рейтинг самых упоминаемых российских музеев за январь 2021 года, он занял в нем 7 место, сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Первые три строчки в рейтинге заняли Музей Победы, Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж. Четвертое место занял Русский музей, пятое - ГМИИ имени Пушкина и шестое - исторические парки «Россия - моя история». Замкнули топ-20 музеев Мультимедиа арт музей и Государственный Дарвиновский музей.

Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим» – один из крупнейших региональных музеев. Он связан с уникальным памятником – Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем. Собрание музея составляет более 180 тысяч единиц хранения, коллекции отражают историческое и культурное развитие Московского региона начиная с его заселения и до наших дней.

В рейтинге участвовали музеи, работающие на территории РФ. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 61 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

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