РИАМО - 1 мар. Полицейские в Сергиево-Посадском округе задержали 22-летнюю москвичку, которая представлялась соцработником и проникала в квартиры пенсионеров, после чего похищала их сбережения, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Пожилая 82-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что пустила к себе в квартиру незнакомую девушку, которая представилась социальным работником. Она предлагала оформить льготные туристические путевки и обменять «устаревшие» денежные купюры на новые.

«Пока пенсионерка заполняла бумаги на кухне, злоумышленница проследовала в другую комнату и похитила деньги. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей», — сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Полиция установила причастность молодой москвички к еще одной подобной краже: у 85-летней местной жительницы мошенница украла 265 тысяч рублей.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по 158 статье УК РФ «Кража». Ее заключили под стражу.