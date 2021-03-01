РИАМО - 1 мар. В городском округе Коломна прошло заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования избрали Дениса Лебедева, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

«В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Коломна избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию», - уточняется в материале.

В сентябре 2020 года депутаты Московской областной думы одобрили законопроект, который предполагает формирование городского округа Коломна на территории Коломенского городского округа и городского округа Озеры. В январе этого года состоялись выборы в совет депутатов городского округа. В совет вошли 25 депутатов.

Денис Лебедев родился 17 октября 1974 года в Коломне. С 1995 по 2011 годы работал в различных коммерческих компаниях. В декабре 2011 года был избран депутатом Мособлдумы.

В мае 2014 года Лебедев был назначен на должность замглавы администрации Озерского района. В июле того же года избран главой района. С октября 2016 года работал на должности главы городского округа Коломна. С октября 2017 года — глава Коломенского округа.