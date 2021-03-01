РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В МФЦ городского округа Мытищи можно заполнить уведомления о постановке иностранных граждан на миграционный учет, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ муниципалитета.

Стоимость услуги составляет 500 рублей.

«Нет времени разбираться со всеми нюансами заполнения уведомления о постановке иностранных граждан на миграционный учет? Доверьте это нам! Специалисты МБУ «МФЦ Мытищи» знают все про правильное заполнение уведомления. Мы детально знакомы с требованиями, предъявляемыми сотрудниками миграционной службы», - говорится в сообщении.

Офисы МФЦ в Мытищах находятся по адресам: улица Карла Маркса, дом 4 и улица Мира, строение 32/2 (ТЦ 4Daily). МФЦ работают без выходных с 08:00 до 20:00.