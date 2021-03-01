РИАМО - 1 мар. В столице возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда после гибели рабочего на строящейся станции «Матвеевская» Киевского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел 24 февраля. Работник строительной компании, находясь в помещении строящегося вестибюля остановочного пункта, упал со строительных лесов и погиб.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают причины произошедшего, а также выявляют причастных лиц.