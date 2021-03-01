РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 мар. В торговом центре «МЕГА Белая Дача» подмосковных Котельников начался фестиваль икебаны, он продлится до 21 марта, говорится в сообщении пресс-службы ТЦ.

«Вас ждут не просто композиции, а уникальная выставка искусства икебаны, ведь «икебана» в переводе с японского означает «вторая жизнь цветка». С 1 по 21 марта в «МЕГА Белая Дача» пройдет настоящий фестиваль прекрасного». - говорится в сообщении.

Гостей ждет море цветов, весеннее настроение и сюрприз от Ikebana International — выставка от лучших мастеров школ икебаны. Можно будет увидеть, как через цветы можно передать чувства, ощущения и взгляд на мир, узнать, как строится композиция.

«Вас ждут как классические, так и авангардные работы мастеров икебаны ведущих школ согэцу, охара и икэнобо, удивительные сочетания цветов, камней, тканей и других материалов», - отмечается в материале.

Сообщество мастеров Ikebana International регулярно проводит мероприятия в лучших музеях мира, семинары, мастер-классы. Уникальная программа разработана для гостей молла.