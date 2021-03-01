РИАМО - 1 мар. Международный Совет Аэропортов (ACI World) по результатам опроса ACI's Airport Service Quality назвал столичный аэропорт Домодедово лучшим аэропортом Европы с пассажиропотоком от 25 до 40 миллионов человек в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

По оценке Европейского отделения Международной ассоциации аэропортов (ACI Europe) в июне 2020 года Домодедово стал самой загруженной воздушной гаванью Европы.

«В августе аэропорт обновил исторический максимум по этому показателю на внутренних воздушных линиях, в декабре — стал лидером по пассажиропотоку среди аэропортов Московского авиационного узла», — говорится в сообщении.

Несмотря на пандемию, Домодедово продолжает развитие инфраструктурных проектов, а также вводит новые сервисы для пассажиров. Аэропорт первым среди воздушных гаваней России запустил тестирование на Covid-19 в терминале. Для авиакомпаний была внедрена услуга профилактической дезобработки воздушных судов. В аэровокзале открылись новые кафе и рестораны, торговые точки.

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