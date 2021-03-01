РИАМО - 1 мар. В столице на базе онкологической больницы № 62 был создан Московский научно-практический центр по лечению опухолей костей, мягких тканей и кожи, сообщается на сайте мэра Москвы.

Специалисты центра оперативно помогают пациентам с патологическими переломами. Мультидисциплинарное взаимодействие между онкологами, травматологами и нейрохирургами обеспечивается с целью оказания эффективной помощи при саркоме костей и мягких тканей.

«В больнице накоплен богатейший опыт лечения самых сложных случаев онкологических заболеваний, освоены и активно применяются наиболее современные методики и технологии диагностики и лечения», — сказала заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Саида Гаджиева.

Она добавила, что центр выведет оказание высокотехнологичной помощи на новый уровень, объединив передовую науку и уникальную клиническую практику врачей 62-й больницы.

Метастатическое (вторичное) поражение костей обнаруживается у 30–70% онкологических пациентов. Чаще всего метастазируют злокачественные заболевания молочной и предстательной желез, легких и почек. Причина патологических переломов кроется в метастазах в кости, они и снижают качество жизни больного.

Ортопед-травматолог, член-корреспондент РАН Эльмар Мусаев отметил, что патологический перелом представляет собой экстренную ситуацию, требующая своевременной и специализированной онкологической помощи.

Возглавил центр сам Мусаев. Он же создал одно из первых в стране отделений опухолей костей на базе НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина.

Саркомы у взрослых встречаются приблизительно в 1% случаев от числа всех онкозаболеваний и нуждаются в лечении в специализированных стационарах с необходимыми условиями и врачами. В таких учреждениях работают специалисты патоморфологи, хирурги, химиотерапевты и радиологи.